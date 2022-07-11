Оппозиционер Андрей Пивоваров выступил с последним словом в суде Краснодара, рассказала 11 июля команда поддержки политика в своем Telegram-канале. Соратники экс-директора "Открытки"* также выложили текст его речи на заседании суда.

В своем выступлении Пивоваров назвал несостоятельными выдвигаемые против него претензии об участии в деятельности нежелательной организации. "Ничего преступного в моих действиях не было. Дело на меня — это месть в чистом виде за мои взгляды и политическую деятельность", — заявил политик и добавил, что он должен быть оправдан.

Пивоваров выразил мнение, что российские власти "годами отбивают желание следить за политикой" у граждан страны. В завершение речи он заявил, что "прогресс не остановить", а "перемены к лучшему неизбежны, и они не за горами".

Ранее прокуратура запросила для Пивоварова наказание в виде пяти лет лишения свободы. Оглашение приговора по делу назначено на 15 июля, указали соратники оппозиционера.

Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года в аэропорту Пулково при попытке вылететь на отдых в Варшаву. После этого его этапировали в Краснодар, где он с тех пор содержится под стражей. Более подробно о деле против оппозиционера читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.