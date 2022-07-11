Суд в Пскове прекратил дело против местного "яблочника" Кузьмина

Псковский областной суд прекратил дело о демонстрации запрещенной символики (ч.1 ст.20.3 КоАП), заведенное против муниципального депутата от партии "Яблоко" Николая Кузьмина, передает 11 июля проект "Сетевые свободы" в своем Telegram-канале. Речь идет о фотографии мундепа с Алексеем Навальным и его агитационной символикой, ныне запрещенной в России.

Сам снимок был сделан еще в 2017 году, Кузьмин разместил его на своей странице во "ВКонтакте". В феврале 2022 года стало известно о заведении административного дела против депутата из-за фотографии, однако 1 марта суд его рассмотрение прекратил за истечением сроков давности.

На этом, однако, история не закончилась. Псковская полиция составила повторный протокол осмотра страницы Кузьмина и отправила его в суд, излагают ход событий "Сетевые свободы". Во второй половине мая состоялось заседание, в ходе которого мундеп был признан виновным в демонстрации запрещенной символики и оштрафован на одну тысячу рублей. В ответ защита Кузьмина подала апелляцию, итогом которой стало прекращение дела.