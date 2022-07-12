Любовь Соболь* и Ивана Павлова** оштрафовали за несоблюдение законодательства об иноагентах

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал юристку Любовь Соболь* на 10 тысяч рублей по административной статье о нарушении деятельности СМИ, признанного иноагентом ( ч.1 ст.19.34.1 КоАП).

По этой же статье на аналогичную сумму Фрунзенский райсуд Петербурга оштрафовал также адвоката Ивана Павлова**, сообщает у себя в Telegram-канале глава "Агоры" Павел Чиков. Для Павлова** санкция стала уже четвертой с момента попадания в реестр иноагентов.

Оба оштрафованных находятся за пределами России.

*Минюст внёс юристку Любовь Соболь в реестр СМИ-иностранных агентов

**Минюст внёс адвоката Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов