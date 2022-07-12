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Активисты "Весны" провели в Праге акцию в поддержку осуждённого муниципала Горинова

фото ЗакС политика Активисты "Весны" провели в Праге акцию в поддержку осуждённого муниципала Горинова

Активисты "Весны" вышли в пикеты в поддержку осуждённого московского муниципального депутата Алексея Горинова на открытии военной выставки в Праге, сообщается в Telegram-канале движения.

Горинова, напомним, на прошлой неделе приговорили к 7 годам колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии.

На листе, который демонстрировал публике активист, был написан пацифистский лозунг, с которым стоял в суде сам муниципал.

Другие активисты параллельно раздавали жителям Праги, пришедшим на выставку, листовки с информацией о преследовании Горинова.

Напомним, что Алексея Горинова начали преследовать по статье о "фейках" после его пацифистских речей, сказанных во время заседаний округа "Красносельский".

Фото: "Весна" / Telegram


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