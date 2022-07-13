Илье Яшину предъявили обвинение по статье о фейках об армии по мотивам политической ненависти

Оппозиционеру Илье Яшину предъявили обвинение по уголовной статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти, сообщила в разговоре с SOTA его адвокат Мария Эйсмонт.

В среду, 13 июля, в 14:00 в Басманном суде Москвы пройдёт заседание, на котором следствие будет добиваться помещения политика в СИЗО.

Накануне, напомним, стало известно о возбуждении уголовного дела по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК в отношении Яшина. По данной статье предполагается наказание до 10 лет лишения свободы. Разбирательство началось из-за того, что 7 апреля политик в прямом эфире на своём YouTube-канале говорил о произошедшем в украинской Буче. Его доставили из спецприёмника, где он отбывал административный арест по делу о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, домой на обыск.