Ведущая "Дождя"* не смогла опротестовать включение в перечень иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказал журналистке телеканала "Дождь"* Марии Борзуновой** в исключении из списка иностранных агентов, написала она 13 июля в своем Telegram-канале.

"Решение судья приняла минут за 5-10. Само заседание длилось минут 20, на нем мой адвокат Сергей Бадамшин огласил мои пояснения к иску", — рассказала журналистка. "Все это иноагентство, конечно, сейчас кажется мелочью, о чем я и говорила на суде, а обжалование бессмысленным. <...> Но надо идти до конца", — добавила она, назвав при этом закон об иноагентах "дискриминационным и абсурдным", который "надо не просто пересматривать, а отменять".

Минюст включил Борзунову** в список иностранных агентов 1 апреля. В конце июня ведущая рассказала, что получила свой статус после получения переводов от американского знакомого на общую сумму 1 290 рублей и от коллеги из Белоруссии на 10 270 рублей. По словам журналистки, речь шла о переводах за оплату совместных счетов при посещении кафе и баров.

Сегодня же суд признал законным включение в список иноагентов рэпера Алишера Моргенштерна***.

*Телеканал "Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

**Мария Борзунова внесена в реестр СМИ-иноагентов

***Минюст признал Алишера Моргенштерна физлицом — иностранным агентом

Фото: Telegram-канал masha on tour