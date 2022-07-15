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"Сетевые свободы": Журналисты стали основной преследуемой группой по статье о военных фейках

фото ЗакС политика "Сетевые свободы": Журналисты стали основной преследуемой группой по статье о военных фейках

Проект "Сетевые свободы" изучил основной массив из известных на сегодняшний день уголовных дел по ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о российской армии и рассказал, кого в основном преследуют по данной статье. Инфографика приведена в Telegram-канале проекта.

По сведениям "Сетевых свобод", самой преследуемой группой стали журналисты: из 73 известных уголовных дел в 12 фигурантами стали работники СМИ.

На второй позиции — гражданские активисты (7 дел), на третьей — политики (6), включая муниципальных депутатов, и блогеры (6).

Уточняется, что в числе обвиняемых есть также полицейские и священники.

Отметим, что последними наиболее громкими преследованиями по ст. 207.3 УК являются дела политика Ильи Яшина и общественника Владимира Кара-Мурзы*, художницы Александры Скочиленко, журналистки Марии Пономаренко. Не так давно по данной статье суд отправил в колонию на 7 лет 61-летнего московского муниципала Алексея Горинова.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента


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