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В Архангельске неизвестные прокололи колёса автомобиля активистки Школиной

фото ЗакС политика В Архангельске неизвестные прокололи колёса автомобиля активистки Школиной

Неизвестные повредили автомобиль архангельской активистки Ольги Школиной, сообщила она в своём Twitter. Выхлопную трубу машины залили монтажной пеной и прокололи несколько колёс.

"Я Ольга Школина из Архангельска. Обвиняемая по "делу ФБК*" - участие в экстремистском сообществе. Вину не признала, со следствием не сотрудничаю. Сегодня ночью повредили мою машину. Порезали 3 колеса, в трубу залили монтажную пену. Связываю это с моей позицией", — поделилась мнением Школина в своём Twitter-аккаунте.

23 марта дома у Школиной был проведён обыск по делу об участии в экстремистском сообществе за опосредованную связь со структурами оппозиционера Алексея Навального. В тот же день силовики приходили также к другим архангельским активистам и к редактору Sota Дарье Порядиной. 

Фото: соцсети Ольги Школиной

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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