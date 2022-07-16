В Архангельске неизвестные прокололи колёса автомобиля активистки Школиной

Неизвестные повредили автомобиль архангельской активистки Ольги Школиной, сообщила она в своём Twitter. Выхлопную трубу машины залили монтажной пеной и прокололи несколько колёс.

"Я Ольга Школина из Архангельска. Обвиняемая по "делу ФБК*" - участие в экстремистском сообществе. Вину не признала, со следствием не сотрудничаю. Сегодня ночью повредили мою машину. Порезали 3 колеса, в трубу залили монтажную пену. Связываю это с моей позицией", — поделилась мнением Школина в своём Twitter-аккаунте.

23 марта дома у Школиной был проведён обыск по делу об участии в экстремистском сообществе за опосредованную связь со структурами оппозиционера Алексея Навального. В тот же день силовики приходили также к другим архангельским активистам и к редактору Sota Дарье Порядиной.

Фото: соцсети Ольги Школиной