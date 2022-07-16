Поморскому активисту Боровикову сократили срок заключения на один день

Осужденный за репост клипа Rammstein по "порнографической" статье архангельский политактивист Андрей Боровиков выйдет на свободу на день раньше заявленного ранее. Об это пишет издание Sota со ссылкой на жену "навальниста", которая обнародовала соответствующее решение суда.

Примечательно, что срок заключения Боровикову снизили по обращению сотрудников ФСИН, усмотревших неточность в документах.

В июле Боровиков попросил членов Rammstein обозначить отношение к его уголовному преследованию за распространение творчества группы. Напомним, приговор оппозиционеру в прошлом году вынесли из-за содержащего откровенные сцены клипа на песню Pussy, который он разместил на своей странице "ВКонтакте" в 2014 году. Поморского активиста освободят в мае будущего года.