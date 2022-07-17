"Дождь"* частично вернется в эфир с понедельника

Телеканал "Дождь"* частично возобновит вещание начиная с 18 июля, рассказала гендиректор канала Наталья Синдеева в интервью изданию "Холод". По ее словам, пока речь идет о вечернем эфире и нескольких авторских передачах, а полноценный перезапуск намечен на осень.

"У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем YouTube-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации", — рассказала Синдеева.

Как сообщила гендиректор телеканала, за прошедшее время журналисты "устали в стримах сидеть и работать на коленке". "Я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7", — добавила она.

В начале июня появились сведения о том, что "Дождь"* будет вещать из Латвии. На этой неделе ведущая телеканала Мария Борзунова** не смогла оспорить решение Минюста о включении себя в перечень иностранных агентов.

"Дождь"* приостановил свою работу в начале марта накануне принятия закона о фейках про армию. В конце мая Тверской суд Москвы признал телеканал виновным в распространении недостоверной информации о потерях российской армии и жертвах среди мирных жителей во время спецоперации на Украине.

*Телеканал "Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

**Мария Борзунова внесена в реестр СМИ-иноагентов