ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:01

"Дождь"* частично вернется в эфир с понедельника

фото ЗакС политика "Дождь"* частично вернется в эфир с понедельника

Телеканал "Дождь"* частично возобновит вещание начиная с 18 июля, рассказала гендиректор канала Наталья Синдеева в интервью изданию "Холод". По ее словам, пока речь идет о вечернем эфире и нескольких авторских передачах, а полноценный перезапуск намечен на осень.

"У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем YouTube-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации", — рассказала Синдеева.

Как сообщила гендиректор телеканала, за прошедшее время журналисты "устали в стримах сидеть и работать на коленке". "Я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7", — добавила она.

В начале июня появились сведения о том, что "Дождь"* будет вещать из Латвии. На этой неделе ведущая телеканала Мария Борзунова** не смогла оспорить решение Минюста о включении себя в перечень иностранных агентов.

"Дождь"* приостановил свою работу в начале марта накануне принятия закона о фейках про армию. В конце мая Тверской суд Москвы признал телеканал виновным в распространении недостоверной информации о потерях российской армии и жертвах среди мирных жителей во время спецоперации на Украине.

*Телеканал "Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

**Мария Борзунова внесена в реестр СМИ-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама