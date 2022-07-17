Московский мундеп Коровин задержан полицией на двое суток

Полиция в Москве задержала на 48 часов депутата муниципального округа "Филевский парк" Вадима Коровина, рассказал он в своем аккаунте в Twitter 17 июля.

"Меня задерживают в районе Филевский парк для составления протокола об административном правонарушении", — написал Коровин. Позже он уточнил, что находится в местном отделе полиции, его задерживают на 48 часов.

По версии мундепа, задержание должно помешать ему выдвинуться на выборах в сентябре 2022 года. При этом он отметил, что время подачи документов уже закончилось. "Я решил, что не выдвигаюсь ещё в мае, сообщил коллегам, представителям исполнительной власти, но приказ приземлить меня все равно доводят до конца", — написал он.

По какой статье был задержан Коровин, неизвестно. В комментарии изданию SOTA он предположил, что речь может идти о публикации символики ФБК* либо же проекта Алексея Навального "Умное голосование". Как уточнил изданию мундеп, на сайте Дорогомиловского суда Москвы присутствовала карточка о привлечении его за публикацию экстремистских материалов, однако протокол был составлен без его участия. В свете этого Коровин полагает, что задержание связано с намерением силовиков составить протокол при нем, пишет SOTA.

Сайт "Умного голосования" был заблокирован Роскомнадзором в 2021 году за связь с ФБК*.

Ранее суд в Москве оштрафовал правозащитницу Марину Литвинович из-за упоминания "Умного голосования" на встрече КПРФ с избирателями в сентябре 2021 года.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.