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"Дождь"* официально сообщил о возобновлении работы с понедельника

фото ЗакС политика "Дождь"* официально сообщил о возобновлении работы с понедельника

Телеканал "Дождь"* уведомил подписчиков своего Telegram-канала о возвращении в эфир. Первая трансляция вечернего выпуска "Здесь и сейчас" состоится 18 июля в 20:00 на YouTube.

"После вынужденной приостановки эфира в марте нам удалось сохранить команду и главные принципы: как и последние 12 лет, мы будем рассказывать о событиях и явлениях без цензуры и манипуляций", — говорится в сообщении "Дождя"*. Само возвращение будет проходить постепенно и начнется с вечерних выпусков новостей и нескольких авторских программ. Осенью редакция готовится запустить несколько новых проектов.

Вещание будет идти из студий в Амстердаме, Париже, Риге и Тбилиси. "Мы прекрасно понимаем все минусы и проблемы, связанные с работой из-за рубежа, но надеемся справиться с этим вызовом. Очень рассчитываем на активную помощь наших зрителей в поиске информации с мест событий", — пишут сотрудники телеканала.

Накануне о грядущем запуске рассказала гендиректор "Дождя"* Наталья Синдеева. В начале июня стало известно о получении телеканалом лицензии на вещание в Латвии. В России он приостановил вещание с начала марта.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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