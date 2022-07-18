Суд "частично удовлетворил" требование Минюста о закрытии НКО Гудкова-младшего

Суд в Москве решил судьбу некоммерческой организации "Фонд поддержки независимых СМИ", основанной в 2013 году оппозиционером Дмитрием Гудковым. Минюст в своем иске требовал ликвидировать ее, и, как пишет издание Sota, иск был "удовлетворен частично". Именно с такой формулировкой выступила помощница судьи, не ставшая вдаваться в разъяснения.

Иск был вызван к жизни тем, что НКО фактически прекратило свою деятельность. Такое положение вещей обусловлено возбуждением против Гудкова уголовного "дела о подвале" и его вынужденной эмиграцией в 2021 году. Ожидается, что решение суда официально опубликуют позже.

Напомним, что дело в отношении Гудкова и его родственников завели из-за неоплаченной аренды нежилого помещения в Москве.