"Бандеровская труба": "Ветераны России" просят Минцифры не допустить вещание "Дождя"*

Члены общественной организации "Ветераны России" обратились в Минцифры с просьбой не допустить вещание телеканала "Дождь"*, который объявил о возвращении в эфир 18 июля. Внимание на это обратил Telegram-канал "Осторожно, новости".

В заявлении общественные деятели именуют телеканал "бандеровской трубой, которая создаёт угрозу национальной безопасности в информационной сфере".

По мнению главы "Ветеранов России" Ильдара Резяпова, журналисты, работающие на "Дожде"*, несут в массы некие радикальные идеи и якобы разжигают русофобские настроения, "сидя в своих шикарных московских апартаментах". Напомним, что после начала военной спецоперации большая часть сотрудников телеканала эмигрировала из России.

Обращение "Ветеранов России" направлено также в Федеральную службу по надзору в сфере связи. Вещание "Дождя"* следует заблокировать повсеместно, уверен Резяпов.

Ранее общественная организация просила правительство Израиля лишить писателя Виктора Шендеровича** гражданства, проверить творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров), а также жаловалась во всевозможные инстанции на спектакль с участием Лии Ахеджаковой "Первый хлеб".

*Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс Виктора Шендеровича в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента