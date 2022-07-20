Евгению Альбац и ее журнал оштрафовали на 670 тысяч рублей из-за "фейков"

Суд в Москве назначил штрафы журналу The New Times и его главному редактору Евгении Альбац по административным протоколам о распространении фейковой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП). Об этом сообщается в Telegram-канале главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Юрлицу досталось два штрафа по 300 тысяч рублей, а Альбац получила взыскание в размере 70 тысяч рублей.

Примечательно, что рассмотренные дела были заведены по публикациям о военной спецоперации на Украине, выпущенным в период с 24 февраля по 4 марта. В этот краткий промежуток еще не действовал закон о фейках про Вооруженные силы, по которому в Уголовном кодексе появилась статья 207.3, предусматривающая реальные сроки заключения.

ещёнепознер / YouTube (скриншот)