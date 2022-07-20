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Суд во Владивостоке оштрафовал активиста за плакат с цитатой Шевчука про родину и президента

фото ЗакС политика Суд во Владивостоке оштрафовал активиста за плакат с цитатой Шевчука про родину и президента

Владивостокский суд решил оштрафовать местного активиста Гию Какабадзе на 40 тысяч рублей из-за плаката, на котором была написана фраза лидера ДДТ Юрия Шевчука про родину и президента, информируют "Сетевые свободы" в своём Telegram-канале.

Активисту инкриминировали распространение информации, выражающей "явное неуважение к обществу и государству" (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Адвокаты собираются обжаловать постановление суда.

Присутствовавшая на заседании доцент кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС, к. ф. н. по специальности "Религиоведение" Надежда Олешкевич, выступавшая на стороне обвинения, убедила суд, что обсценное слово из цитаты Шевчука апеллирует исключительно к личности действующего президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, после концерта в Уфе полицейские составили на Юрия Шевчука протокол, который 26 мая поступил на рассмотрение Дзержинского райсуда в Петербурге. Вскоре, однако, суд вернул материалы дела обратно в Уфу для устранения имеющихся недостатков. Спустя полтора месяца, в середине июля он повторно зарегистрировал дело. Теперь же материалы вновь переданы в Башкирию.


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