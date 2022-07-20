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Смоленскому блогеру дали реальный срок из-за высказываний об участниках ВОВ

фото ЗакС политика Смоленскому блогеру дали реальный срок из-за высказываний об участниках ВОВ

Блогер из Смоленской области Алексей Червяков получил от суда один год и десять месяцев колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Об этом сообщает региональное издание SmolNarod.ru, добавляя, что осужденному также запретили на протяжении четырех публиковать что-либо в интернете.

Поводом для преследования Червякова стали три его высказывания об участниках Великой Отечественной войны (ветеране ВОВ Якунине, знаменосце Победы Егорове и воине-интернационалисте Никулине). Комментарии и оценки автора, доступные посетителям социальных сетей до сих пор, признали оскорбительными. Отмечается, что задержание блогера в декабре прошлого года осуществляли сотрудники ФСБ. Издание Sota указывает, что первую жалобу на него написал другой пользователь соцсети "ВКонтакте". Свою вину фигурант дела признал частично и намерен подавать апелляцию на приговор.


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