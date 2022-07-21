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Автору Telegram-канала "Протестный МГУ" продлили арест под аплодисменты зала

фото ЗакС политика Автору Telegram-канала "Протестный МГУ" продлили арест под аплодисменты зала

Суд в Москве продлил срок содержания под стражей для автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова до 3 сентября. Как сообщило издание Sota из здания суда, собравшиеся в зале устроили фигуранту дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК) овацию, что привело к трем задержаниям.

На заседании представители гособвинения повторили свой тезис о том, что Иванов, имеющий загранпаспорт, способен скрыться от правосудия, добавив, что его дело имеет большой общественный резонанс. Была также озвучена отрицательная характеристика Иванова, написанная сотрудницей МГУ.

Отметим, что за критика спецоперации на Украине поручились философ Григорий Юдин, правозащитница Марина Литвинович, бывший глава СПЧ Михаил Федотов, историк Николай Сванидзе и сотни других людей.

На текущей неделе Мосгорсуд отклонил жалобу на избранную Иванову меру пресечения. Молодого человека, которому грозит до десяти лет заключения, преследуют за посты в социальных сетях. Накануне следствие по его делу завершилось.


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