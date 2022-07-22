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Новости 12:05

Минюст подал иск о ликвидации правозащитной организации Льва Пономарева*

фото ЗакС политика Минюст подал иск о ликвидации правозащитной организации Льва Пономарева*

Министерство юстиции обратилось в суд с иском о ликвидации связанной с правозащитником Львом Пономаревым* организации "Горячая линия"**, сообщила в четверг SOTAvision.

Как пишет издание, о грозящей ликвидации сотрудники "Горячей линии"** случайно узнали на этой неделе. Согласно информации на сайте Мосгорсуда, иск был подан 15 июля. В тот день организация получила результаты внеплановой проверки, организованной по запросу депутата Евгения Федорова ("Единая Россия").

"Горячая линия"** сотрудничает с комитетом ООН по противодействию пыткам. Организация была создана в 1998 году, одновременно с движением "За права человека"***. После ликвидации последнего в ноябре 2019 года она переняла основные направления деятельности закрытого движения.

*Минюст внес Льва Пономарева в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес "Горячую линию" в реестр НКО — иностранных агентов

***Минюст внес "За права человека" в реестр НКО — иностранных агентов, позже движение было ликвидировано


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