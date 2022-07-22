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Новости 19:30

Более трех тысяч протоколов о дискредитации армии выписано с начала марта

фото ЗакС политика Более трех тысяч протоколов о дискредитации армии выписано с начала марта

В период с 5 марта по 14 июля российские полицейские составили 3 303 административных протокола по статье о дискредитации российских войск (20.3.3 КоАП РФ), известили "Сетевые свободы" в своем Telegram-канале. В своих подсчетах проект отталкивался от данных МВД, говорится в сообщении.

"В среднем полиция составляет 35 протоколов о дискредитации вооруженных сил РФ каждый рабочий день", — резюмировали "Сетевые свободы".

Рассуждения о российской армии могут спровоцировать также и уголовное преследование по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). О заведенных к настоящему моменту делах читайте в материале ЗАКС.Ру.


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