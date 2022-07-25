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За неделю в Петербурге закрыли три десятка нелегальных торговых точек

фото ЗакС политика За неделю в Петербурге закрыли три десятка нелегальных торговых точек

В течение прошедшей недели рейды чиновников из петербургского комитета по контролю за имуществом позволили прикрыть деятельность 29 торговых палаток в восьми районах. Как сообщает пресс-служба комитета, это были преимущественно лотки, где продавались фрукты и овощи: такого рода торговлю приостановили в Выборгском, Калининском, Московском, Красносельском, Кировском, Невском и Центральном районах.

Кроме того, незаконно занимали участки, находящиеся в городской собственности, специалисты по шиномонтажу на улице Генерала Хрулева (Приморский район) и автолавка с выпечкой на проспекте Обуховской Обороны.

Отметим, что на участников нелегальной торговли нередко составляют сразу два административных протокола: как за несанкционированный сбыт товаров, так и за самовольное размещение объектов благоустройства.

фото: пресс-служба Смольного


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