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Новости 14:11

Дрозденко попал под санкции Великобритании

фото ЗакС политика Дрозденко попал под санкции Великобритании

Правительство Великобритании пополнило 26 июля санкционный список 42 новыми позициями, включив в него ряд глав российских регионов, а также главу Минюста Константина Чуйченко, главу правительства ДНР Виталия Хоценко и первого замглавы правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Среди прочих в черный список попал и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Известие о попадании в санкционный список Дрозденко лаконично прокомментировал в своем Telegram-канале. "Дождался!" — написал он, присовокупив радостный смайл.

Также под британские санкции попали губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а заодно главы Брянской, Курской, Свердловской, Тюменской и ряда других областей. Помимо них ограничения распространились на глав республик Коми, Башкортостана, Чувашии, Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа и Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев. Наконец, санкции введены против Сарвара и Санжара Исмаиловых, которых британское правительство считает племянниками бизнесмена Алишера Усманова, и против британского журналиста Грэма Филлипса.

Заметим, что коллега Дрозденко, петербургский губернатор Александр Беглов пребывает под санкциями Великобритании с середины марта.


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