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Выборы - 2022

Муниципал 19:40

Сын Чечиной стал зарегистрированным кандидатом в депутаты Зеленогорска

фото ЗакС политика Сын Чечиной стал зарегистрированным кандидатом в депутаты Зеленогорска

Территориальная избирательная комиссия № 13, отвечающая за дополнительные выборы в Зеленогорске, 16 июля зарегистрировала семь кандидатов. Среди них - сын экс-главы Горизбиркома, а ныне члена правительства Петербурга Натальи Чечиной Дмитрий, который сейчас занимает пост руководителя местной администрации в поселке Белоостров. Он будет представлять на довыборах "Единую Россию". 

В разговоре с ЗАКС.Ру Чечин сказал, что решил избраться в местный совет, поскольку родился и вырос в Зеленогорске и считает, что знает, как помочь городу развиваться. 

- Получил некоторые знания, некоторый опыт в поселке [Белоостров]. Хочется чего-то большего. Понимаю, что могу это сделать, улучшить жизнь жителей Зеленогорска. Опыт для этого у меня есть. Уже знаю, в какие двери стучаться. Могу постучаться куда угодно, - заявил Чечин. 

О недавнем расследовании издания "Хроники", в котором говорилось, что сыну бывшей главы ГИК якобы удалось дважды приватизировать жилье, Чечин не слышал.

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Всего статус зарегистрированного кандидата на заседании 26 июля получили семь человек. Это Чечин и его однопартиец Павел Егоров, невестка депутата Государственной думы от ЛДПР Бориса Пайкина Элина Пайкина, справедливороссы Владимир Лубнин и Сергей Пестерев, а также самовыдвиженки Екатерина Петрунина и Елена Лаврова.

Самовыдвиженцу Сергею Бугашеву отказали в регистрации. В его подписных листах были ошибки в графе о персональных данных. Еще один претендент на вакантный мандат Сергей Иванов утратил статус кандидата - он не представил комиссии необходимый пакет документов. 

Напомним, Единый день голосования назначен на 11 сентября. Всего в Петербурге планируется избрать 38 мундепов в 17 муниципалитетах. Принять участие в дополнительных выборах решили 260 человек. Где и кто планирует выдвигаться можно узнать на карте ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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