Уголовное дело из-за пацифистской надписи на стене вынудило студентку из Петербурга уехать в Ереван

Петербургская студентка Марина Сергеева вынуждена была экстренно эмигрировать в Ереван после того, как стало известно о возбуждении против неё уголовного дела о вандализме из-за пацифистской надписи на здании у метро "Электросила", пишет SOTA.

Ранее на Сергееву и её подругу составили административные протоколы о мелком хулиганстве и дискредитации армии, параллельно силовики назначили лингвистическую экспертизу лозунга, оставленного девушками на стене.

25 июля адвокат Сергеевой Сергей Подольский уведомил её, что, по его информации, полиция возбудила уголовное дело вандализме (ч.1 ст.214 УК) в её отношении. При этом, как ему кажется, дело могут переквалифицировать на часть 2 данной статьи, которая предполагает до трёх лет заключения.