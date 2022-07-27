На Романа Доброхотова* завели дело о дискредитации армии

Суд в Москве зарегистрировал дело по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил), возбужденное в отношении шеф-редактора издания The Insider** Романа Доброхотова*. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Помимо этого, Мосгорсуд счел законным решение нижестоящей инстанции, назначившей The Insider штраф в размере полумиллиона рублей за неисполнение обязанностей иностранного агента (статья 19.34.1 КоАП).

Отметим, что с прошлой осени Доброхотов* находится в розыске: он фигурирует в уголовном деле о незаконном пересечении границы с Украиной.

*Минюст внес Романа Доброхотова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс The Insider в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией