Клишас допустил, что уже осенью в состав России войдут новые территории

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не исключил, что в ходе осенней сессии Государственной думы может быть поднят вопрос о присоединении новых территорий к России. Соображениями на этот счёт он поделился в своём Telegram-канале.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - пишет Клишас.

В начале текущей недели власти самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) известили о начале подготовки к референдуму по вхождению в состав РФ. Ранее о готовности провести плебисцит заявляли также в украинской Запорожской области, территорию которой заняли российские войска.