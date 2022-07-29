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Новости 11:59

Kraft Heinz продаст в России заводы по производству детского питания

фото ЗакС политика Kraft Heinz продаст в России заводы по производству детского питания

Американский производитель продуктов питания Kraft Heinz намерен сократить свое присутствие в России, пишет 29 июля "Коммерсантъ". Такое решение компании связано с продолжающейся на территории Украины российской спецоперацией, уточняет газета.

Как утверждает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли, в России Kraft Heinz собирается избавиться от своего бизнеса по производству детского питания. На продажу выставлены предприятия в Ставропольском крае и в Ивановской области, способные производить в год более 30 тысяч тонн каш и пюре, а также бренды "Умница" и "Сами с усами". По оценке одного из собеседников издания, Kraft Heinz оценивает свой бизнес по производству детского питания в России в 2,5-3 миллиарда рублей.

Компания Kraft Heinz появилась после слияния в 2015 году Heinz и Kraft Foods. Помимо производства детского питания в России компания занимается изготовлением кетчупов, соусов и консервов на предприятии в Ленобласти. Этот бизнес приносит производителю основную прибыль, так что продавать его не станут, говорят собеседники "Коммерсанта".


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