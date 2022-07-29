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Новости 12:41

Киевский суд смягчил российскому военнослужащему пожизненный приговор

фото ЗакС политика Киевский суд смягчил российскому военнослужащему пожизненный приговор

Киевский апелляционный суд смягчил 29 июля приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, осужденному в конце мая за убийство мирного жителя в Сумской области, передает "Медиазона"*. Назначенное ему ранее пожизненное заключение коллегия судей заменила на 15 лет лишения свободы.

Шишимарин был осужден 23 мая решением Соломенского райсуда Киева, признавшего его виновным в нарушении законов и обычаев войны из-за убийства 62-летнего жителя села Чупаховка. Сам военный признал вину и заявил о раскаянии. Комментируя известие о приговоре, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал искать способы защитить россиянина.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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