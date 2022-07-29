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Новости 12:52

Сервис DHL Express перестанет доставлять заказы по России с осени

фото ЗакС политика Сервис DHL Express перестанет доставлять заказы по России с осени

Немецкая служба DHL Express объявила на своем сайте о прекращении с 1 сентября доставки грузов и документов по России. Решение объясняется инфраструктурными и логистическими проблемами, появившимися при работе с Россией, а также новыми законодательными сложностями.

"Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express", - говорится в сообщении.

Российским получателям обещают доставить заказы, оформленные до 31 августа. В дальнейшем сервис будет доставлять только грузы в обратном направлении: от россиян — зарубежным адресатам.

фото: DHL / YouTube


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