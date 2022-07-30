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Новости 12:50

Из-за "русофобской повестки" РФ навсегда запретила въезд десяткам новозеландцев

фото ЗакС политика Из-за "русофобской повестки" РФ навсегда запретила въезд десяткам новозеландцев

Российский МИД выступил с заявлением о признании персонами нон грата тридцати двух граждан Новой Зеландии. Формальным основанием для этого стали санкции, которые правительство этой страны с 24 февраля постепенно расширяет и распространяет на все большее число россиян и членов их семей.

Ведомство считает, что всех, кому отныне бессрочно запрещен въезд на территорию РФ, следует считать людьми, "формирующими русофобскую повестку дня".

В "стоп-лист" попали начальники силовых структур, органов муниципальной власти, а также представители СМИ.


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