Из-за "русофобской повестки" РФ навсегда запретила въезд десяткам новозеландцев

Российский МИД выступил с заявлением о признании персонами нон грата тридцати двух граждан Новой Зеландии. Формальным основанием для этого стали санкции, которые правительство этой страны с 24 февраля постепенно расширяет и распространяет на все большее число россиян и членов их семей.

Ведомство считает, что всех, кому отныне бессрочно запрещен въезд на территорию РФ, следует считать людьми, "формирующими русофобскую повестку дня".

В "стоп-лист" попали начальники силовых структур, органов муниципальной власти, а также представители СМИ.