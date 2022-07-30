"Ощущения омерзительные": Недовольная новым статусом Альбац* будет исполнять закон об иноагентах

Включение главреда The New Times Евгении Альбац* в список иноагентов Минюста вызвало у нее досаду, которую журналистка выразила в эфире "Дождя"**. По словам Альбац*, она испытывает "омерзительные ощущения", но при этом уклоняться от маркировки своего контента не собирается.

"Я не хочу, конечно, никакой тюрьмы. Я буду думать о том, что делать — ну, а пока будем продолжать работать как получится", - рассказала героиня интервью.

Она призналась, что в течение карьеры имела множество возможностей переехать на ПМЖ в другую страну и не делала этого по той причине, что ей нравится жить в России.

"Надо научиться ставить эту плашку на YouTube-канал", - обозначила Альбац* одну из первоочередных задач на ближайшее время.

На прошлой неделе журналистку и ее журнал совокупно оштрафовали на 670 тысяч рублей по делу о распространении "фейков".

*Минюст внес Евгению Альбац в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: ещёнепознер / YouTube (скриншот)