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В Севастополе ввели "жёлтый" уровень террористической угрозы после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота

фото ЗакС политика В Севастополе ввели "жёлтый" уровень террористической угрозы после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота

Власти Севастополя ввели в регионе "жёлтый" уровень террористической опасности после утренней атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, известил у себя в Telegram-канале городской глава Михаил Развожаев.

Управленец отметил, что режим в городе установлен только для повышенной готовности спецслужб, он не затронет привычную жизнь местных обитателей.

Параллельно Развожаев попросил севастопольцев держаться спокойно и не паниковать, однако "помнить, что все вместе мы должны быть более бдительными".

Напомним, что в результате утренней атаки беспилотника на штаб Черноморского флота пострадали шесть граждан. Изначально власти города заявляли о причастности к инциденту сил ВСУ, однако позднее сенатор от Крыма Ольга Ковидити сообщила, что нападение осуществилось непосредственно из Севастополя.


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