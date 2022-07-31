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Новости 17:30

В Адыгее гулявшему с сыном активисту дали три года условно после стычки с полицейским в гражданском

фото ЗакС политика В Адыгее гулявшему с сыном активисту дали три года условно после стычки с полицейским в гражданском

Городской суд Майкова назначил местному активисту Роману Таганову 3 года условного срока в рамках уголовного дела о нападении на представителя правоохранительных органов (ст. 318 УК), делится "Медиазона"*.

Сторона гособвинения запрашивала для Таганова наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Мужчина собирается обжаловать вынесенный приговор.

"Не будь дело политическим, условный срок можно было бы считать окончанием мучений нашей семьи, но в сложившейся "правовой" системе это означает лишь начало неприкрытого давления", — поделился мнением Таганов.

На активиста, гулявшего с сыном, напали двое граждан вечером 7 марта. Пытаясь защититься, он ударил одного из них. Позднее оказалось, что это были сотрудники полиции и Центра "Э". После этого Таганова арестовали на 10 суток за неповиновение силовикам, а затем ещё оштрафовали на 30 тысяч рублей за пацифистские посты в соцсетях.

У жены активиста диагностировано онкологическое заболевание, у семьи двое несовершеннолетних детей.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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