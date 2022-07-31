Жители Нарвской заставы на народном сходе собирали подписи против реновации

Обитатели района Нарвская застава в Кировском районе Северной столицы провели народный сход против закона о комплексном развитии территории (КРТ), обратил внимание MR7. В ходе мероприятия местным жителям удалось собрать свыше 40 подписей против реновации территории.

Петербуржцы также намерены подать обращение в Смольный: они будут требовать распространения на Нарвскую заставу положений об охранной зоне закона № 820, который запрещает снос домов, построенных до 1957 года.

Также местные жители расклеили по району листовки с критикой реновации и договорились о продолжении коллективного сбора подписей и агитации против закона о КРТ.

Напомним, ранее в Заксобрании Петербурга анонсировали создание Общественного штаба по вопросам реновации.

Кроме того, ЗАКС.Ру рассказывал, как в Малой Охте муниципалы-единороссы попытались успокоить местных жителей, также собравшихся на сход против реновации. Они заявляли, что закон лишь приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, а паника спровоцирована заинтересованными лицами.

Фото: Telegram-канал @sos_snos