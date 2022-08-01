За порчу буквы Z в России заведено 11 уголовных дел

В общей сложности 44 уголовных дела по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ) возбуждено в России из-за различных действий противников спецоперации, сообщил 1 августа проект "Сетевые свободы". Речь идет, в частности, о делах за пацифистские граффити и протесты. В 11 случаях причиной уголовного преследования послужила порча буквы Z.

Шестеро противников спецоперации, ставших фигурантами дел о вандализме, содержатся под стражей. Чаще прочих (в четырех случаях из 44) дела возбуждаются против стрит-арт художников.

Всего, по данным проекта, в 2020 году по делам о вандализме были осуждены 95 человек. В 2021 году их количество резко выросло, достигнув 261 осужденного.

Ранее "Сетевые свободы" насчитали в России более 3,3 тысяч протоколов о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) с момента появления соответствующей статьи.