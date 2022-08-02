Шендеровича* оштрафовали по "иноагентской" статье

Суд в Москве назначил штраф в размере 10 тысяч рублей публицисту и сатирику Виктору Шендеровичу* по статье о невыполнении обязанностей иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). О взыскании за отсутствие должной маркировки в публикациях писателя сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Примечательно, что с момента своего попадания в реестр Минюста сатирик старается соблюдать законодательство и маркировать как "иноагент" свои посты в социальных сетях, поясняя, что для него это не составляет труда.

Напомним, что Шендеровича* признали иноагентом в конце декабря. Той же зимой началось его судебное разбирательство по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Начало военной спецоперации на Украине публицист застал, уже будучи в эмиграции.

*Минюст внес Виктора Шендеровича в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: И грянул Грэм / YouTube (скриншот)