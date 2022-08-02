Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката Талантова по делу о фейках про армию

Московский городской суд подтвердил законность решения нижестоящей инстанции и оставил в силе арест, избранный в качестве меры пресечения для адвоката Дмитрия Талантова. Таким образом, под стражей он пробудет как минимум до 21 августа, о чем пишет издание Sota. Юриста преследуют по делу о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК), по которому ему грозит до десяти лет заключения.

Фигуранта дела защищают сразу десять адвокатов. По их солидарному мнению, лишение Талантова свободы было осуществлено с вопиющими нарушениями законодательства. Они утверждают, что некоторые процессуальные действия имели внесудебный характер, несмотря на имеющийся у подследственного статус спецсубъекта.

Перед арестом Талантов, который представляет интересы арестованного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова, неоднократно получал угрозы. Юрист связывает их со своей профессиональной деятельностью.