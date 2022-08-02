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Новости 2 августа, 20:45

Основатель проекта "Омбудсмен полиции" получил пять лет колонии

фото ЗакС политика Основатель проекта "Омбудсмен полиции" получил пять лет колонии

Суд в Москве приговорил бывшего сотрудника МВД Владимира Воронцова к пяти годам колонии общего режима, передает "Новая газета. Европа". Прокуратура запрашивала для него на год больше. Воронцову инкриминировали распространение порнографии, оскорбление представителя власти и вымогательство. 

Суд лишил его звания майора полиции, на десять лет запретил администрировать страницы в интернете, а также обязал выплатить 300 тысяч компенсации морального вреда одному из потерпевших.

Воронцов известен как создатель проекта "Омбудсмен полиции", который регулярно публиковал сведения о злоупотреблениях силовиков по всей стране. Его задержали и отправили под арест летом 2020 года. Свое преследование герой процесса считает местью за создание и ведение паблика.


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