Большинство фигурантов дел о фейках про армию находятся либо под арестом, либо за рубежом

К настоящему моменту в России возбуждено 80 уголовных дел о распространении фейков про Вооруженные силы, сообщает 3 августа Русская служба BBC со ссылкой на данные проекта "Сетевые свободы". При этом, как уточнил представитель последнего адвокат Станислав Селезнев, в статистику попали только те дела, о которых известно.

"Ключевая задача законодательства о фейках — это оставить в общественном дискурсе только официальную позицию о каких-то общественно значимых вопросах. Любая неофициальная информация, которая не одобрена чиновником, под угрозой административного или уголовного преследования должна быть исключена из пространства обсуждения на русском языке", — поделился мнением Селезнев.

Согласно подсчетам Русской службы BBC и "Сетевых свобод", больше всего уголовных дел о фейках было заведено в марте и апреле, причем первые дела появились уже спустя полторы недели после вступления закона в силу. Всего известно о 59 таких делах, возбужденных за весну, и о 22 делах, возбужденных с начала лета. При этом фигурантами почти половины разбирательств о фейках стали журналисты, блогеры и активисты. В то же время такие дела возбуждены, в том числе, против депутатов, бывших и действующих сотрудников МВД, предпринимателей и лиц других профессий.

Всего сейчас известно о 74 фигурантах дел о фейках про армию. Из них 26 человек находятся под арестом, а 24 покинули Россию. В семи случаях фигурантам назначен запрет определенных действий, в четырех — подписка о невыезде. Один человек содержится под домашним арестом, четырем вынесены приговоры.

При этом судьи не торопятся выносить приговоры по уголовным делам о фейках, заявил изданию Селезнев. "Региональные судьи зачастую признаются самим участникам процесса, что, мол, давайте подождем, посмотрим, что там будет в центре. У каждого судьи, который сейчас рассматривает такие дела, это первое дело по такому составу в принципе", — говорит адвокат.

Чаще прочего дела о фейках возбуждаются за посты, опубликованные в соцсети "ВКонтакте" (16 случаев) или в мессенджере Telegram (12 случаев). За публичные выступления было заведено семь дел.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге отклонил ходатайство следствия об ограничении времени ознакомления с материалами дела проект-менеджера Виктории Петровой, против которой заведено дело о распространении фейков про армию.