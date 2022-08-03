Прокуратура объяснила июньское задержание журналиста Иванова сбоем в системе

Депутат петербургского парламента Александр Шишлов получил ответ от столичной прокуратуры, которая попыталась объяснить ему июньский инцидент с задержанием журналиста Петра Иванова в московском метро. Тогда 20-летнего корреспондента издания Sota продержали два часа в отделе полиции и отпустили без протокола.

В письме говорится, что система распознавания лиц "Сфера" перепутала Иванова с другим человеком, находящимся в розыске. Ответ вызвал недоумение и недоверие у журналиста.

"Очевидно, что именно моя биометрия была внесена в "Сферу", у меня даже есть фотография с телефона полицейского с моим лицом в системе. Кроме того, журналисты сетевого издания Sota выяснили, что в "Сферу" была внесена одна из моих фотографий, которая была опубликована в Telegram-канале издания", - приводит комментарий Иванова пресс-служба петербургского "Яблока".

При задержании журналиста 12 июня правоохранители предположили, что внесение его данных в систему "Сфера" может объясняться его работой на партию "Яблоко".