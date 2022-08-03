Суд в Москве оштрафовал "Профсоюз журналистов" на полмиллиона рублей

Таганский суд Москвы 3 августа вынес решение по административному делу о дискредитации Вооруженный сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), возбужденному против "Профсоюза журналистов и работников средств массовой информации", следует из данных на сайте суда. Внимание на это обратила Sota.

Суд посчитал "Профсоюз журналистов" виновным в распространении ряда публикаций "в поддержку Украины" и назначил максимальное наказание из возможных по этой статье для юридических лиц, оштрафовав на 500 тысяч рублей. Адвокат Максим Крупский прокомментировал решение, назвав его "политическим заказом" и пообещав обжаловать, пишет Sota.

"Организация фактически привлечена к ответственности за реализацию своего конституционного права на свободу слова. Напомню, что ст. 29 Конституции РФ гарантирует свободу мысли и слова, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них, цензура запрещается", — прокомментировал в соцсетях решение суда адвокат Крупский.

Ранее прокуратура Москвы обратилась в суд с просьбой ликвидировать "Профсоюз журналистов", деятельность его в России была приостановлена.