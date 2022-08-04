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Новости 14:30

Гособвинителя по делам Навального Фролову повысили и перевели на работу в Генпрокуратуру

фото ЗакС политика Гособвинителя по делам Навального Фролову повысили и перевели на работу в Генпрокуратуру

Государственный обвинитель Екатерина Фролова, которая требовала замены условного срока на реальный для политика Алексея Навального по делу "Ив Роше", а также вела дело о клевете на ветерана, перешла с повышением в Генеральную прокуратуру, обратил внимание Telegram-канал "Судебные кроссовки".

Журналисты увидели обновлённый статус 33-летней Фроловой в документах по делу депутата Государственной думы Вадима Белоусова.

До того, как занять делами Навального, Фролова также участвовала и в других политических процессах: к примеру, обвиняя Антона Носика в экстремизме из-за поста о Сирии, а также журналиста РБК Александра Соколова по делу "Армии воли народа".

Последнее дело Навального, которым занималась Фролова, касалось клеветы на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Тогда оппозиционера оштрафовали на 850 тысяч рублей. Прокурор тогда сочла приговор чрезмерно мягким.


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