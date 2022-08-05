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Новости 11:30

В Белоруссии признали экстремистскими посвященные Лукашенко стикеры в Telegram

фото ЗакС политика В Белоруссии признали экстремистскими посвященные Лукашенко стикеры в Telegram

Суд в Минске объявил вне закона два пакета "политических" Telegram-стикеров, посвященные фигуре президента Александра Лукашенко. Как сообщает издание Sota, речь идет о стикерпаках "Саша 3%" и Luka, которые суд своим прецедентным решением признал экстремистской информацией. Запрещенные картинки представляют собой либо карикатуры на главу государства, либо слоганы, например "Стоп таракан" и "Жыве Беларусь".

Отметим, что Лукашенко непрерывно правит Белоруссией более двадцати восьми лет. Летом и осенью 2020 года в ходе своей шестой по счету избирательной кампании он столкнулся с беспрецедентными по массовости оппозиционными демонстрациями. Протестное движение за несколько месяцев удалось подавить силой и преследованиями активистов и журналистов.

Название стикеров "Саша 3%" отсылает именно к выборам 2020 года: примерно на таком уровне популярность Лукашенко в разгар кампании оценивали его оппоненты.


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