СК возбудил уголовное дело из-за утечки данных клиентов "Яндекс.Еды"

Следственный комитет расследует уголовное дело против сервиса "Яндекс.Еда" по факту утечки персональных данных его клиентов, рассказал 5 августа проект "Сетевые свободы" в своем Telegram-канале, ссылаясь на депутата Госдумы Михаила Романова.

Как отмечается, дело заведено по уголовным статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и о создании и распространении вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Интересы пострадавших представляют проекты "Роскомсвобода" и "Сетевые свободы".

"Мы направили в Следственный комитет заявление о признании наших доверителей потерпевшими по уголовному делу по факту утечки данных", — рассказали в "Сетевых свободах".

В своем комментарии "Интерфаксу" депутат Романов заявил, что "по факту утечки персональных данных возбуждено два уголовных дела".

Об утечке данных своих клиентов "Яндекс.Еда" рассказала в начале марта 2022 года. В конце месяца в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил коллективный иск трех десятков пользователей, недовольных разглашением информации о себе. В середине июня Куйбышевский райсуд Петербурга зарегистрировал аналогичный иск от местных клиентов сервиса.

На днях суд в Москве оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных курьеров, сотрудничающих с компанией.