"Полыхал хорошо": Журналистка волжского госСМИ сожгла свой загранпаспорт в поддержку России

Сотрудница самарского государственного СМИ "Волга Ньюс" Ксения Штефан "патриотически" сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России: ролик с преданием документа огню опубликован в её Telegram-канале "Штефан знает!". Срок годности загранника истекал в феврале следующего года.

Пламенное действо Штефан отказалась называть западным словом "челлендж", использовав вместо него русифицированное, по её мнению, слово "видеовызов".

"В знак поддержки своей страны я решила снять "видеовызов" и сжечь свой загранпаспорт. Скажу, что полыхал документ хорошо, а я не жалею о решении оставаться в родной стране с моими близкими и любимыми", - высказалась журналистка.

В конце записи Штефан передала эстафету думскому парламентарию от КПРФ Михаилу Матвееву, призвав его продемонстрировать свой патриотизм подобным образом.

Фото: Telegram-канал "Штефан знает!"