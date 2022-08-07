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Новости 11:12

Краудфандинговая платформа Patreon перестала быть доступной в России

фото ЗакС политика Краудфандинговая платформа Patreon перестала быть доступной в России

Генпрокуратура через Роскомнадзор заблокировала сайт для сбора денег Patreon, которым пользуются создатели различных творческих и просветительских проектов. Как сообщает Telelgram-канал "Роскомсвобода", блокировку объяснили наличием на сайте Patreon запрещенной информации, а именно пацифистского воззвания от редакции журнала DOXA. Его публикация датирована 25 февраля.

"Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, недоступен весь сайт", - отмечает "Роскомсвобода".

В конце мая РКН отчитался о 117 тысячах удаленных "фейков" о военной спецоперации на Украине. По сведениям главы ведомства Андрея Липова, публикации были "проплачены Западом на миллиарды рублей", причем заблаговременно.


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