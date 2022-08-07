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Новости 14:51

Главред "Дождя"* опроверг заявление Захаровой о своих контактах с латвийскими спецслужбами

фото ЗакС политика Главред "Дождя"* опроверг заявление Захаровой о своих контактах с латвийскими спецслужбами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 7 августа, что эмигрировавшая редакция телеканала "Дождь"* была якобы приглашена для беседы с латвийской тайной полицией СГБ и что конструктивный разговор о дальнейшем сотрудничестве продлился не менее шести часов.

"Вот у меня вопрос. Когда сотрудники "Дождя"* работали в Москве, они частенько захаживали на беседы в ФСБ, СВР, МВД с подписанием документа о сотрудничестве?", - задалась чиновница риторическим вопросом в своем Telegram-канале.

В течение дня ей заочно ответил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, заявивший, что пост Захаровой представляет собой выдумку от начала и до конца.

"Никаких бумаг о сотрудничестве "Дождь"* ни с кем не подписывал. Никаких собеседований никто ни с кем не проводил. <...> У нас хозяев нет. Мы независимы и свободны", - написал Дзядко в своем Telegram-канале.

Напомним, что "Дождь"* под давлением российских властей приостановил свою работу в марте: Генпрокуратура сочла недопустимым характер освещения каналом военной спецоперации на Украине. В середине июля вещание канала возобновилось из-за рубежа.

*Минюст внес "Дождь"* в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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