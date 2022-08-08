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Новости 13:49

Суд отклонил апелляцию на арест Яшина* по делу о "фейках" про российскую армию

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию на арест Яшина* по делу о "фейках" про российскую армию

Городской суд Москвы отказался удовлетворять апелляцию на арест политика Ильи Яшина* в рамках уголовного дела о "фейках" про Вооружённые силы РФ, информирует Sota в своём Telegram-канале.

В то же время судья удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к делу решения проекта "Поддержка политзеков. Мемориал", образованного после ликвидации ПЦ "Мемориал"**, о признании оппозиционера политзаключённым. В СИЗО Яшину предстоит пробыть до 12 сентября.

Примерно за полчаса до начала заседания судья решила закрыть от публики слушание, уточнили журналисты.

Напомним, 13 июля Басманный суд Москвы арестовал Яшина* на два месяца по делу о распространении "фейков" про армию из-за посвящённого спецоперации стрима в YouTube-канале оппозиционера. Как позже написал политик, в вину ему ставится то, что он указал позицию Минобороны по событиям в Буче, но не был согласен с ней. На прошлой неделе Минюст внёс его в список иностранных агентов.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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