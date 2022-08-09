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Новости 17:58

Владимиру Кара-Мурзе* продлили арест на два месяца

фото ЗакС политика Владимиру Кара-Мурзе* продлили арест на два месяца

Суд в Москве продлил на два месяца срок содержания под стражей публициста и политического деятеля Владимира Кара-Мурзы*, арестованного по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Таким образом, как сообщает издание Sota, он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 12 октября. В ходе заседания подследственный поздравил с днем рождения советского диссидента Александра Подрабинека. Судья объявил слушание закрытым, сославшись на необходимость соблюдения тайны частной жизни.

Напомним, политика преследуют из-за его выступления в США перед местными политиками, в котором он коснулся обстоятельств военной спецоперации РФ на Украине. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Уже после его ареста Кара-Мурзы*, случившегося в апреле, на него завели еще одно уголовное дело, связанное с осуществлением деятельности "нежелательной организации". По версии следствия, он незаконно собирал деньги на мероприятие в поддержку политзаключенных.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов 


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