На Илью Азара завели дело о демонстрации экстремистской символики

Журналист и московский муниципальный депутат Илья Азар стал фигурантом дела о демонстрации экстремистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП). Он считает, что таким образом его хотели не пустить на предстоящие выборы, однако в нынешней кампании он участвовать не собирался.

"Это комедия какая-то! Меня нет в России, и документы на выдвижение в депутаты я не подавал, но приказ не пустить известных депутатов на перевыборы есть, значит, выполняем. А выполняем уже как умеем: поэтому после окончания регистрации кандидатов дело в суде зарегистрировано", - рассказал он изданию "Новая газета. Европа".

С начала военной спецоперации на Азара дважды составляли административный протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Отметим, что преследование активистов и кандидатов в мундепы по статье о демонстрации экстремистской символики стало в 2022 одним из инструментов их недопуска до осенних выборов в Москве: согласно закону, обвинительное решение по статье 20.3 КоАП на один год лишает россиянина пассивного избирательного права. Таким образом в течение лета были привлечены к ответственности десятки граждан, замеченных в политической активности. Между тем, в Мосгоризбиркоме считают, что конкуренция на муниципальных выборах обещает быть хорошей.